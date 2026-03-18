Названа главная особенность весны в европейской части России в 2026 году

Названа главная особенность весны в европейской части России в 2026 году Центр погоды «Фобос»: весна в европейскую часть РФ пришла раньше обычного срока

Весна в европейскую часть России пришла намного раньше обычного срока, заявили ИС «Вести» синоптики Центра погоды «Фобос». Они отметили, что почти весь регион находится в зоне оттепелей, даже на Крайнем Севере температура воздуха поднимается до +1–6 градусов.

Весенние процессы в европейской части России действительно идут с опережением календаря, — говорится в сообщении.

Метеорологи также рассказали, что с приходом аномального тепла сугробы стали таять быстрее. При этом они добавили, что большая часть Русской равнины все еще покрыта снегом.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что похолодание придет в Москву в пятницу, 20 марта. Он отметил, что весна не сбавляет обороты: 17 марта ожидается плюс 10 градусов, а 19 марта — плюс 13 градусов.

До этого Тишковец сообщил, что снег в Москве полностью растает ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. По его словам, на неделе с 16 по 22 марта сугробы лишь «сдуются» на 20 см, а к концу месяца останется 10–15 см.