26 февраля 2026 в 08:47

Ким Чен Ын показал всю мощь КНДР после операции в Курской области

На параде в КНДР прошли участвовавшие в освобождении Курской области военные

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press
В Пхеньяне прошел военный парад, в котором приняли участие сражавшиеся с ВСУ в Курской области солдаты, передает ЦТАК. Также состоялся праздничный фейерверк в ознаменование завершения IX съезда Трудовой партии Кореи.

Мероприятие состоялись вечером 25 февраля на площади имени Ким Ир Сена. Торжественным маршем прошли 50 парадных расчетов, представляющих различные рода и виды вооруженных сил. Открыли шествие знаменосцы, которые несли боевые стяги соединений Корейской народной армии всех ступеней. В небе над площадью состоялась показательная высадка воздушного десанта с государственными флагами КНДР и партийными знаменами.

Помимо военнослужащих, принимавших участие в освобождении Курской области, на параде также были бойцы инженерно-саперного полка, проводившие разминирование в российском регионе. В пешем строю прошли и расчеты Главного пограничного управления.

Кроме того, перед трибунами промаршировали представители специальных родов войск: связисты, горные стрелки, морские и воздушные десантники, а также штурмовые подразделения. Завершили шествие расчеты Рабоче-крестьянского красного ополчения.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на этом параде предупредил о готовности дать отпор любым враждебным военным действиям против страны. Он заявил, что государства, которые пойдут на подобные шаги, столкнутся с безжалостным возмездием. Руководитель также отметил, что нынешняя международная система обеспечения мира фактически находится в состоянии развала.

