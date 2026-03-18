Врач назвал лучший вид спорта для долголетия

Теннис — лучший вид спорта, влияющий на долголетие, рассказал KP.RU завкафедрой превентивной медицины с курсом биохакинга Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев. Он отметил, что такой досуг тренирует сразу несколько важных функций.

Теннис — это, вне всяких сомнений, спорт долгожителей. Любые ракеточные виды спорта тренируют координацию, тренируют афферентную и эфферентную связь с центральной нервной системой, — рассказал Маслиев.

Врач подчеркнул, что согласно исследованиям, теннис может добавить около 9,7 лет к продолжительности жизни. По его словам, ракеточные игры снижают общий риск смерти на 47%.

