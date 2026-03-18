18 марта 2026 в 13:29

Врач назвал лучший вид спорта для долголетия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Теннис — лучший вид спорта, влияющий на долголетие, рассказал KP.RU завкафедрой превентивной медицины с курсом биохакинга Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев. Он отметил, что такой досуг тренирует сразу несколько важных функций.

Теннис — это, вне всяких сомнений, спорт долгожителей. Любые ракеточные виды спорта тренируют координацию, тренируют афферентную и эфферентную связь с центральной нервной системой, — рассказал Маслиев.

Врач подчеркнул, что согласно исследованиям, теннис может добавить около 9,7 лет к продолжительности жизни. По его словам, ракеточные игры снижают общий риск смерти на 47%.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, что бобовые являются продуктом для долголетия. Он отметил, что к ним относятся фасоль, горох, чечевица, нут и люпин.

В Сети появилось видео с неожиданным взрывом метеорита в небе над Огайо
Почти 30 «птичек» ВСУ сгорели в небе над Россией за несколько часов
Королевская семья Британии: новости, угроза разоблачения, тайны монархов
«Был маменькиным сынком»: Киркоров сделал признание у могилы отца
Женщин не будут обязывать идти к психологу из-за нежелания иметь детей
Психолог объяснила феномен комфортных людей
Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

