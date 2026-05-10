10 мая 2026 в 10:16

Внук ветерана Великой Отечественной раскрыл секрет долголетия своего деда

Секрет долголетия ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина, который недавно отпраздновал 100-летний юбилей, заключается в полном отказе от курения и распития алкоголя, заявил РИА Новости его внук. По словам собеседника агентства, его дед даже отдавал сослуживцам свои «фронтовые 100 грамм».

Дедушка никогда не курил и не пил, даже в самые тяжелые годы войны. <…> А после того как у него обгорели руки, когда он спасал боевого товарища из горящего танка, ему полагалась не махорка, а папиросы, которые он тоже отдавал другим, — рассказал внук ветерана.

Он также добавил, что с детства ветеран увлекался лыжным спортом — в юности он мог запросто пройти на лыжах 100 километров до ближайшего кинотеатра. Эту любовь к спорту Иван Лыткин пронес через всю жизнь.

Иван Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командовал знаменитой «сорокапяткой», затем служил в разведке. После войны он остался в армии, служил в Алжире, Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе. Он награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Красного Знамени, а также множеством медалей.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов передал конверт президенту России Владимиру Путину перед началом парада Победы на Красной площади. Президент некоторое время держал конверт в руках, после чего убрал в нагрудный карман.

