Спарринг-партнер теннисистки Андреевой рассказал об атмосфере в команде Теннисист Ватутин заявил, что отлично ладит с Андреевой внутри команды

Спарринг-партнер теннисистки Мирры Андреевой экс-игрок Алексей Ватутин заявил, что отлично ладит с ней внутри команды. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что они не привязаны друг к другу. По словам Ватутина, Андреева любит «просто заказать доставку и побыть одной».

Мы отлично ладим внутри команды. Можем пойти вместе на ужин. Но мы не привязаны друг к другу. Например, Мирра любит заказать доставку в номер и побыть одной, отдохнуть. Прекрасно ее понимаю. У каждого есть личное время и пространство, — сказал Ватутин.

7 мая 19-летняя Андреева вышла в третий круг турнира в Риме. Россиянка разгромила Антонию Рузич из Хорватии — 6:0, 6:1.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что на данный момент Андреевой не хватает жесткости и упертости. По его словам, этот непростой момент надо просто перебороть.

До этого российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что у Мирры Андреевой есть потенциал, сравнимый с лидерами мужского рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Она выразила мнение, что на данном этапе спортсменке не хватает свежих решений.