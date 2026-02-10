Зимняя Олимпиада — 2026
Диетолог перечислил продукты для долголетия

Диетолог Бобровский: бобовые являются продуктом для долголетия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бобовые являются продуктом для долголетия, рассказал «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. Он отметил, что к ним относятся фасоль, горох, чечевица, нут и люпин.

Есть очень известное исследование «голубых зон» долголетия, где утверждается, что бобовые — основной компонент ежедневного рациона. Это значит, что для того, чтобы питаться как долгожители, не нужны экзотические продукты, — рассказал Бобровский.

Диетолог подчеркнул, что перечисленные продукты могут стать стратегической основой для поддержания здорового рациона. Он призвал не гнаться за модными суперфудами, а обратить внимание на привычную и полезную еду.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что самой полезной пиццей можно назвать «Маргариту». Она отметила, что в такой пицце большое количество томатов.

