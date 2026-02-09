Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 16:32

Диетолог рассказала, какая пицца считается самой полезной

Диетолог Соломатина: самой полезной пиццей считается «Маргарита»

Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Самой полезной пиццей можно назвать «Маргариту», рассказала «Москве 24» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что в такой пицце большое количество томатов.

В целом же самой полезной можно назвать «Маргариту», так как ее основными ингредиентами являются помидоры и томатная паста, а они богаты ликопином. Этот растительный пигмент — мощнейший антиоксидант, который предотвращает старение организма, помогает предупредить развитие сердечно-сосудистых, а также онкологических заболеваний, — рассказала Соломатина.

Диетолог призвала выбирать пиццу на тонком тесте и с добавлением зелени. Она подчеркнула, что самой вредной пиццей можно назвать все виды с содержанием переработанного мяса.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что пицца с обилием копченостей, острых соусов или добавок может вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике, в том числе чувство тяжести и жжения. При этом, по ее словам, абсолютно опасным считается только испорченное изделие.

пиццы
диетологи
помидоры
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе
Глава УАФ захотел встретиться с президентом ФИФА после слов о россиянах
Киллера генерала Алексеева привезли на следственные действия
Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.