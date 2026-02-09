Диетолог рассказала, какая пицца считается самой полезной

Самой полезной пиццей можно назвать «Маргариту», рассказала «Москве 24» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что в такой пицце большое количество томатов.

В целом же самой полезной можно назвать «Маргариту», так как ее основными ингредиентами являются помидоры и томатная паста, а они богаты ликопином. Этот растительный пигмент — мощнейший антиоксидант, который предотвращает старение организма, помогает предупредить развитие сердечно-сосудистых, а также онкологических заболеваний, — рассказала Соломатина.

Диетолог призвала выбирать пиццу на тонком тесте и с добавлением зелени. Она подчеркнула, что самой вредной пиццей можно назвать все виды с содержанием переработанного мяса.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что пицца с обилием копченостей, острых соусов или добавок может вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике, в том числе чувство тяжести и жжения. При этом, по ее словам, абсолютно опасным считается только испорченное изделие.