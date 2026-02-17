Не пицца и не хачапури, а турецкая пиде! Сочный фарш с томатами в хрустящей хлебной лодочке под сыром. Настоящий вкус Стамбула дома

Пиде — это не просто открытый пирог, а уютная съедобная лодочка. Ее бортики из эластичного теста поднимаются в духовке, надежно удерживая внутри бурлящее море сочности: обжаренный с луком фарш, густые томаты и, на последних минутах, фонтан растопленного сыра. Каждый кусок — это порция гармонии.

В теплую воду (250 мл) добавляю 10 г дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли и 25 мл растительного масла. Размешиваю. Порциями ввожу 500 г просеянной муки и замешиваю мягкое тесто. Накрываю и оставляю в тепле на час. Для начинки обжариваю на сковороде мелко нарезанную луковицу до прозрачности. Добавляю 700 г фарша, соль и перец, хорошо разминаю вилкой и обжариваю 7–10 минут. Вливаю банку протертых томатов и выпариваю лишнюю жидкость на сильном огне. Подошедшее тесто делю на две части. Каждую раскатываю в колбаску, разрезаю пополам. Каждый кусок раскатываю в овальный пласт. Выкладываю начинку по центру, оставляя края. Заворачиваю края теста, плотно защипывая концы, чтобы получилась лодочка. Выпекаю на пергаменте при 180 °C 15 минут. Затем достаю, посыпаю 120 г тертого сыра и отправляю в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится. Подаю горячим.

