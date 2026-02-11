Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 04:02

С утра люблю поспать подольше — этот рецепт выручает на раз: сытный ленивый пиццомлет для всей семьи

Фото: D-NEWS.ru
Утро — не мое время, но этот омлет-пицца стал настоящим спасением. Более того, базовый рецепт позволяет каждый день создавать новый вкус. Люблю экспериментировать с начинками: сегодня с грибами и шпинатом, завтра с авокадо и креветками.

Для приготовления этого быстрого и вкусного завтрака мне понадобится: свежие яйца (3–4 шт.), молоко или сливки (2 ст. л.), вареная колбаса или ветчина (50 г), твердый сыр (30 г), спелый помидор (1 шт.), консервированная кукуруза (2 ст. л.), соль, молотый черный перец и свежая зелень (петрушка, укроп или базилик) для подачи.

Начинаю с подготовки ингредиентов: колбасу или ветчину нарезаю небольшими кубиками, помидор — тонкими дольками, сыр натираю на средней терке. В глубокой миске взбиваю яйца с молоком (или сливками) до легкой пены, добавляю соль и перец по вкусу. Разогреваю антипригарную сковороду с толстым дном на среднем огне, слегка смазываю растительным маслом (можно использовать кулинарный спрей). Выливаю яичную смесь на сковороду и готовлю на среднем огне 2–3 минуты, пока низ не схватится. Равномерно распределяю начинку: сначала колбасу и кукурузу, затем помидоры, и обильно посыпаю тертым сыром. Накрываю сковороду крышкой и убавляю огонь до минимума. Готовлю еще 3–4 минуты, пока сыр полностью не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку. Готовый омлет-пиццу посыпаю свежей рубленой зеленью и подаю сразу, пока он горячий. Идеально сочетается со свежими овощами или легким салатом.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

