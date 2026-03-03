Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:22

Синоптик предупредил о начале половодья в европейской части России

Синоптик Леус: уровень воды на Волге вырос до 0,8 метра за сутки

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru
Половодье началось на ряде рек европейской части России после весеннего потепления, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. За сутки уровень воды на отдельных участках вырос до 0,8 метра.

На территории европейской части страны повышение уровня воды (на 0,3–0,8 м за сутки) наблюдается на Волге (Тверская область), реке Чир и реке Миус (Ростовская область), реке Аварское Койсу (Дагестан), реке Малый Черемшан (Татарстан), — говорится в сообщении.

На реках Псел, Кальмиус, Евсуг, Нижний Выг и Айдар уровень воды превысил отметку выхода на пойму. Гидрологическая обстановка отражает переход водных объектов к фазе весеннего половодья.

Ранее специалист экологического консалтингового центра кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Максим Симакин спрогнозировал, что весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы. Он подчеркнул, что окончательные прогнозы станут известны в марте-апреле после снегомерных съемок и анализа промерзания грунта.

До этого Гидрометцентр сообщил, что в Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года. По словам специалистов, из-за аномальных снежных осадков паводок будет сложнее, чем в прошлом году. Сильное половодье также спрогнозировали в ряде других регионов России.

