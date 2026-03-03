«У нее стержень»: Лепс поддержал Славу на фоне «пьяного» скандала Лепс поддержал Славу на фоне скандала с ее выступлением на концерте

Певец Григорий Лепс назвал коллегу по цеху — артистку Славу, Анастасию Сланевскую — «жизнелюбивой девушкой» после того как ее заподозрили в выступлении в нетрезвом виде. По словам Лепса, которые передает Super.ru, не стоит обращать внимания на подобные инциденты.

Это очень жизнелюбивая девушка. Я с ней хорошо знаком. Она великолепная девчонка. У нее стержень там... На три мужика хватит, — сказал Лепс.

Ранее поклонники Славы во время концерта в Пензе раскритиковали певицу, предположив, что она вышла на сцену в состоянии опьянения. Артистка остановила концерт и начала разбирательства прямо на сцене. Позднее она опубликовала видеообращение, в котором в слезах рассказала, что в тот день очень плохо себя чувствовала и едва вышла на сцену.

Между тем в октябре сообщалось, что концерт Лепса во Владивостоке вызвал неоднозначную реакцию публики. По свидетельствам зрителей, исполнитель мог находиться в нетрезвом состоянии — во время выступления он курил, допускал ненормативную лексику, хотя мероприятие имело возрастное ограничение 12+.