Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:31

«У нее стержень»: Лепс поддержал Славу на фоне «пьяного» скандала

Лепс поддержал Славу на фоне скандала с ее выступлением на концерте

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Григорий Лепс назвал коллегу по цеху — артистку Славу, Анастасию Сланевскую — «жизнелюбивой девушкой» после того как ее заподозрили в выступлении в нетрезвом виде. По словам Лепса, которые передает Super.ru, не стоит обращать внимания на подобные инциденты.

Это очень жизнелюбивая девушка. Я с ней хорошо знаком. Она великолепная девчонка. У нее стержень там... На три мужика хватит, — сказал Лепс.

Ранее поклонники Славы во время концерта в Пензе раскритиковали певицу, предположив, что она вышла на сцену в состоянии опьянения. Артистка остановила концерт и начала разбирательства прямо на сцене. Позднее она опубликовала видеообращение, в котором в слезах рассказала, что в тот день очень плохо себя чувствовала и едва вышла на сцену.

Между тем в октябре сообщалось, что концерт Лепса во Владивостоке вызвал неоднозначную реакцию публики. По свидетельствам зрителей, исполнитель мог находиться в нетрезвом состоянии — во время выступления он курил, допускал ненормативную лексику, хотя мероприятие имело возрастное ограничение 12+.

Григорий Лепс
шоу-бизнес
певица Слава
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 марта: обстановка у Волчанска и Купянска
Армия Израиля вошла на территорию соседней страны
Путин назначил посла России в Польше
Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету
Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности
Трамп отказался от скучных пресс-конференций по просьбе союзников
Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта под Сумами
Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана
Новый удар Израиля привел к гибели 13 иранских военных
Стало известно, обрушит ли Иран рынок недвижимости в Дубае
Зеленский сделал дерзкое заявление о выборах на Украине
Россиянам рассказали, когда повысят коэффициенты к ставкам экосбора
Франция усилит ПВО на Кипре
Иранские города содрогнулись от взрывов
Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками
Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке
Фьючерсы TTF обновили максимум с февраля 2025 года
В США признали давление Китая на Иран по одной причине
В Иране озвучили потери американцев после удара КСИР по базе США в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.