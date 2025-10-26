Побоище мигрантов в Москве, отмена Лепса, лютая зима в РФ: что будет дальше

Зачинщиков мигрантской драки в ЖК «Прокшино» ожидает депортация, синоптики пугают лютыми морозами, а Лепс устроил скандальный концерт с пьянством, матом и больницей — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Путь к депортации. СК и МВД занялись дракой в ЖК «Прокшино»
Второй день в соцсетях обсуждают драку мигрантов в ЖК «Прокшино» в районе Коммунарки в Новой Москве. Десятки человек с палками и лопатами изрядно напугали местных жителей, пытаясь решить свои вопросы. Позже появилась информация, что вероятной причиной стала борьба за клиентов. Указания давали из черного Mercedes без номеров. Позже Telegram-канал «Многонационал» сообщил, что за рулем был директор ООО «Стройинвест» Гасандибир Нурмагомедов. Он якобы случайно оказался рядом.
За медпомощью обратились четыре человека, у одного из них диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и рана височной области головы. Также в ходе побоища были разбиты несколько автомобилей, окон первых этажей, стеклянных дверей и витрин.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк позже сообщила, что задержаны были свыше 80 человек. По возбужденной статье «Хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц» проходят 19 человек, в отношении двоих из них рассматривается вопрос о лишении недавно приобретенного гражданства РФ.
«На 65 правонарушителей составлены административные материалы по разным статьям КоАП РФ. Также в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории России», — добавила она.
Инцидентом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин: «Глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве Беляеву Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства».
Зима близко: лютые морозы обрушатся на Россию?
В начале октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что этой зимой Россию и Европу ожидают самые суровые морозы за последние два десятилетия. Он объяснил, что компания создавала собственную гидрометеорологическую службу, которая способна строить долгосрочные прогнозы погоды на зиму.
«Раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», – рассказал Миллер.
Представитель «Газпрома» обратил внимание на приближение аномальных холодов в рамках 20-летнего климатического цикла. По оценкам компании, в ближайший зимний период температура в европейских регионах России может опуститься до -25 градусов, причем такие экстремальные показатели прогнозируются на всей территории от Мурманска до Краснодара.
По данным метеорологического сервиса Mkweather, предстоящая зима обещает стать рекордно нестабильной. Эксперты прогнозируют череду резких температурных перепадов, обусловленных комплексом глобальных климатических факторов. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), в свою очередь, прогнозирует возвращение климатического феномена Ла-Нинья. Его влияние разделит зиму в европейской части России на два контрастных периода: декабрь будет аномально теплым, а февраль – значительно холоднее нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также поделился прогнозом на предстоящую зиму. По его словам, в центральной части европейской России она ожидается более прохладной по сравнению с прошлогодней, однако средние температуры все же останутся немного выше климатической нормы.
«Если сравнивать зиму в центре европейской России с прошлогодним зимним периодом, то нынешняя зима прогнозируется заметно более холодной. То есть все-таки зима будет. А в прошлом сезоне практически ее и не было», — отметил синоптик.
Особенностью сезона станут резкие перепады температур — чередование морозов до −20 градусов и частых оттепелей. Это может привести к гололедице и другим опасным явлениям. В большинстве районов европейской России и Сибири зима прогнозируется теплее обычного. Исключением станут Магаданская область и Камчатка, где в декабре ожидается аномально холодная погода.
Уже 17 октября в Якутии зафиксировали первые морозы ниже –30 градусов. В районе Мирного температура оказалась на 14 градусов ниже климатической нормы для середины октября. А спустя неделю на Чукотке столбики термометров опустились до –35 градусов — по данным метеорологов Центра погоды «Фобос», подобных холодов здесь не наблюдали с 1936 года.
Однако, осень не везде торопится уходить: научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что на Урале с 27 октября по 2 ноября ожидается аномально теплая погода. По ее словам, в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях воздух может прогреться до +13–15 градусов, что сильно превышает норму.
«В Свердловской и Тюменской областях будет на шесть градусов теплее среднего. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +10 градусов. В Челябинской и Курганской областях также весьма тепло для этого времени года. Температура воздуха в понедельник может достигать +12 градусов, после потеплеет до +13–15 градусов», — сказала Паршина.
В Москве, по данным синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина, 28 октября, ожидаются сильные дожди. По его словам, ливень будет идти в течение суток, к вечеру выпадет примерно 10–15 миллиметров осадков.
«Во вторник ночью в столичный регион придут дожди. Сильные осадки будут идти в течение суток. В течение 28 октября в Подмосковье выпадет примерно 10–15 миллиметров осадков», — сказал Ильин.
Последние дни октября в столице останутся относительно теплыми, без ночных заморозков. Однако уже с начала ноября погода изменится: ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а ночью температура может стать отрицательной, рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Конец октября в Москве будет довольно теплым, и отрицательных значений температуры в ночные часы не прогнозируется. А вот что касается первой пятидневки ноября, там не исключены осадки уже в смешанной фазе. Это может быть и дождь, сменяющийся мокрым снегом, и понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы», — подчернула она.
Рюмка водки на столе: Владивосток в ужасе от концерта Лепса
В соцсетях распространились информации, что Григорий Лепс экстренно попал в больницу после выступления во Владивостоке и отменил три ближайших концерта по состоянию здоровья. По данным Telegram-канала Mash, причиной могло стать отравление. Сейчас, как пишет источник, Лепс находится в тяжелом состоянии.
В Кирове и Перми концерты были запланированы на 24–25 октября, но их перенесли на 9 и 11 декабря. В Ижевске и вовсе отменили.
«Информация о ближайших концертах. Концерт в Ижевске (22.10) отменен. Концерт в Кирове (24.10) переносится на 9 декабря 2025. Причина — болезнь артиста. Последующие концерты остаются без изменений. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на понимание», — сказано в сообщении.
28 октября концерт Лепса пройдет в Казани, 30 октября — в Самаре, 2 ноября — в Могилеве. Представители «Татнефть Арены» заявили, что им не поступали сведения о якобы отмене концерта исполнителя.
Концерт Лепса во Владивостоке вызвал неоднозначную реакцию публики. По свидетельствам зрителей, исполнитель мог находиться в нетрезвом состоянии — во время выступления он курил, допускал ненормативную лексику, хотя мероприятие имело возрастное ограничение 12+. Некоторые покинули зал до окончания шоу. По данным журналистов Readovka, за свой концерт Лепс мог заработать 42 млн рублей. Цены на билеты начинались от 3,2 тыс. и доходили до 20 тыс. рублей.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что действия Лепса нельзя оставлять без внимания, артиста следует внести в стоп-лист. Он сравнил певца с бывшим президентом России Борисом Ельциным, подчеркнув, что для полного позора исполнителю хитов осталось лишь выйти к зрителям «пьяным и обоссаться».
