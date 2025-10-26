Побоище мигрантов в Москве, отмена Лепса, лютая зима в РФ: что будет дальше

Зачинщиков мигрантской драки в ЖК «Прокшино» ожидает депортация, синоптики пугают лютыми морозами, а Лепс устроил скандальный концерт с пьянством, матом и больницей — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Путь к депортации. СК и МВД занялись дракой в ЖК «Прокшино»

Второй день в соцсетях обсуждают драку мигрантов в ЖК «Прокшино» в районе Коммунарки в Новой Москве. Десятки человек с палками и лопатами изрядно напугали местных жителей, пытаясь решить свои вопросы. Позже появилась информация, что вероятной причиной стала борьба за клиентов. Указания давали из черного Mercedes без номеров. Позже Telegram-канал «Многонационал» сообщил, что за рулем был директор ООО «Стройинвест» Гасандибир Нурмагомедов. Он якобы случайно оказался рядом.

За медпомощью обратились четыре человека, у одного из них диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и рана височной области головы. Также в ходе побоища были разбиты несколько автомобилей, окон первых этажей, стеклянных дверей и витрин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МВД России Ирина Волк позже сообщила, что задержаны были свыше 80 человек. По возбужденной статье «Хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц» проходят 19 человек, в отношении двоих из них рассматривается вопрос о лишении недавно приобретенного гражданства РФ.

«На 65 правонарушителей составлены административные материалы по разным статьям КоАП РФ. Также в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории России», — добавила она.

Инцидентом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин: «Глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве Беляеву Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства».

Зима близко: лютые морозы обрушатся на Россию?

В начале октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что этой зимой Россию и Европу ожидают самые суровые морозы за последние два десятилетия. Он объяснил, что компания создавала собственную гидрометеорологическую службу, которая способна строить долгосрочные прогнозы погоды на зиму.

«Раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», – рассказал Миллер.

Представитель «Газпрома» обратил внимание на приближение аномальных холодов в рамках 20-летнего климатического цикла. По оценкам компании, в ближайший зимний период температура в европейских регионах России может опуститься до -25 градусов, причем такие экстремальные показатели прогнозируются на всей территории от Мурманска до Краснодара.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным метеорологического сервиса Mkweather, предстоящая зима обещает стать рекордно нестабильной. Эксперты прогнозируют череду резких температурных перепадов, обусловленных комплексом глобальных климатических факторов. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), в свою очередь, прогнозирует возвращение климатического феномена Ла-Нинья. Его влияние разделит зиму в европейской части России на два контрастных периода: декабрь будет аномально теплым, а февраль – значительно холоднее нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также поделился прогнозом на предстоящую зиму. По его словам, в центральной части европейской России она ожидается более прохладной по сравнению с прошлогодней, однако средние температуры все же останутся немного выше климатической нормы.

«Если сравнивать зиму в центре европейской России с прошлогодним зимним периодом, то нынешняя зима прогнозируется заметно более холодной. То есть все-таки зима будет. А в прошлом сезоне практически ее и не было», — отметил синоптик.

Особенностью сезона станут резкие перепады температур — чередование морозов до −20 градусов и частых оттепелей. Это может привести к гололедице и другим опасным явлениям. В большинстве районов европейской России и Сибири зима прогнозируется теплее обычного. Исключением станут Магаданская область и Камчатка, где в декабре ожидается аномально холодная погода.

Уже 17 октября в Якутии зафиксировали первые морозы ниже –30 градусов. В районе Мирного температура оказалась на 14 градусов ниже климатической нормы для середины октября. А спустя неделю на Чукотке столбики термометров опустились до –35 градусов — по данным метеорологов Центра погоды «Фобос», подобных холодов здесь не наблюдали с 1936 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако, осень не везде торопится уходить: научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что на Урале с 27 октября по 2 ноября ожидается аномально теплая погода. По ее словам, в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях воздух может прогреться до +13–15 градусов, что сильно превышает норму.

«В Свердловской и Тюменской областях будет на шесть градусов теплее среднего. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +10 градусов. В Челябинской и Курганской областях также весьма тепло для этого времени года. Температура воздуха в понедельник может достигать +12 градусов, после потеплеет до +13–15 градусов», — сказала Паршина.

В Москве, по данным синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина, 28 октября, ожидаются сильные дожди. По его словам, ливень будет идти в течение суток, к вечеру выпадет примерно 10–15 миллиметров осадков.

«Во вторник ночью в столичный регион придут дожди. Сильные осадки будут идти в течение суток. В течение 28 октября в Подмосковье выпадет примерно 10–15 миллиметров осадков», — сказал Ильин.

Последние дни октября в столице останутся относительно теплыми, без ночных заморозков. Однако уже с начала ноября погода изменится: ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а ночью температура может стать отрицательной, рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Конец октября в Москве будет довольно теплым, и отрицательных значений температуры в ночные часы не прогнозируется. А вот что касается первой пятидневки ноября, там не исключены осадки уже в смешанной фазе. Это может быть и дождь, сменяющийся мокрым снегом, и понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы», — подчернула она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рюмка водки на столе: Владивосток в ужасе от концерта Лепса

В соцсетях распространились информации, что Григорий Лепс экстренно попал в больницу после выступления во Владивостоке и отменил три ближайших концерта по состоянию здоровья. По данным Telegram-канала Mash, причиной могло стать отравление. Сейчас, как пишет источник, Лепс находится в тяжелом состоянии.

В Кирове и Перми концерты были запланированы на 24–25 октября, но их перенесли на 9 и 11 декабря. В Ижевске и вовсе отменили.

«Информация о ближайших концертах. Концерт в Ижевске (22.10) отменен. Концерт в Кирове (24.10) переносится на 9 декабря 2025. Причина — болезнь артиста. Последующие концерты остаются без изменений. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на понимание», — сказано в сообщении.

28 октября концерт Лепса пройдет в Казани, 30 октября — в Самаре, 2 ноября — в Могилеве. Представители «Татнефть Арены» заявили, что им не поступали сведения о якобы отмене концерта исполнителя.

Григорий Лепс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Концерт Лепса во Владивостоке вызвал неоднозначную реакцию публики. По свидетельствам зрителей, исполнитель мог находиться в нетрезвом состоянии — во время выступления он курил, допускал ненормативную лексику, хотя мероприятие имело возрастное ограничение 12+. Некоторые покинули зал до окончания шоу. По данным журналистов Readovka, за свой концерт Лепс мог заработать 42 млн рублей. Цены на билеты начинались от 3,2 тыс. и доходили до 20 тыс. рублей.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что действия Лепса нельзя оставлять без внимания, артиста следует внести в стоп-лист. Он сравнил певца с бывшим президентом России Борисом Ельциным, подчеркнув, что для полного позора исполнителю хитов осталось лишь выйти к зрителям «пьяным и обоссаться».

