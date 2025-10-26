Синоптик назвал самый дождливый день в Москве на последней неделе октября Синоптик Ильин: 28 октября в Москву придут сильные дожди

Во вторник, 28 октября, в Москве ожидаются сильные дожди, заявил в разговоре с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, ливень будет идти в течение суток. До вечера в столице выпадет примерно 10–15 миллиметров осадков, уточнил он.

Во вторник ночью в столичный регион придут дожди. Сильные осадки будут идти в течение суток. В течение 28 октября в Подмосковье выпадет примерно 10–15 миллиметров осадков, — сказал Ильин.

Он добавил, что в последующие дни сохранится пасмурная погода с дождями, но они ожидаются не такими сильными, как 28 октября. Заметные осадки прогнозируются в пятницу, субботу и воскресенье, а в остальные дни дожди обещают быть не повсеместными и довольно слабыми, отметил Ильин.

При этом температура воздуха в Москве будет держаться в диапазоне +7–9 градусов в дневное время, спрогнозировал синоптик. Ночью, уточнил он, столбики термометров будут опускаться до +2–5 градусов.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что мороз и снег в последнюю декаду октября в Москве не прогнозируется. Однако в столице, по ее словам, ожидаются практически ежедневные осадки в виде дождя. Наиболее интенсивными они будут в конце текущей недели, сообщила синоптик.