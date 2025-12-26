Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!

Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!

Встречаем последний уик-энд уходящего 2025 года! В новом обзоре московской афиши подобрали интересные события на любой вкус: новогодние спектакли и концерты, фестивали для любителей красивых цветов, елки для детей и бесплатные праздничные развлечения.

От ювелирного искусства до современных скульптур: куда сходить в Москве 27 и 28 декабря

Перед Новым годом запланировано много концертов. В Москве сходить можно на выступления групп «Сурганова и Оркестр», «Чиж & Co». В Кремлевском дворце в субботу слушайте Хор Турецкого. А в Концертный зал им. Архиповой отправляйтесь на атмосферный концерт классической музыки при свечах: лауреаты международных конкурсов сыграют произведения Вольфганга Амадея Моцарта.

В последние дни года советуем оценить новый московский музей «ЗИЛАРТ» на территории бывшего завода ЗИЛ. Тут можно посетить сразу несколько выставок.

«Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве» — своеобразная беседа между московскими и петербургскими скульпторами конца XX века, наших дней. Тут вы увидите произведения монументалистов послевоенного Ленинграда и авангардные инсталляции наших современников.

«Боги, предки, жизнь» — коллекция африканского искусства, в которую входит более 1000 предметов. Гости музея рассмотрят бронзовые изваяния правителей Нигерии и Бенина, фигурки народа баконго, изысканные маски народа бамбара, резные ложки и украшения аристократов.

Продолжают работу масштабные выставочные проекты: в Пушкинском музее — экспозиция картин Марка Шагала; в ГИМе — ювелирное искусство; в усадьбе «Царицыно» — индийские ткани и мода.

По Москве идет волна «Щелкунчиков»! Самым успешным достались билеты в Большой театр. Если купить их не вышло, можно сходить в главный театр страны на другие праздничные постановки: оперы «Черевички» и «История Кая и Герды».

Страница сайта покупки билетов в Большой театр в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

А в «Аптекарском огороде» 27 декабря стартует фестиваль «Тропическая зима». Сюда хорошо сходить с девушкой, чтобы полюбоваться на красивые цветы.

Ожившие картины и самая главная елка: куда сходить в Москве с ребенком в выходные 27–28 декабря

Есть много вариантов, куда сходить с ребенком в конце декабря в Москве. Все дело в традиционных шоу и елках для детей!

Например, Малый театр приглашает на знакомую многим сказку «Двенадцать месяцев». Она оживет здесь в современной интерпретации. По сюжету в новогоднюю ночь девочка Соня через волшебную книгу переносится в сказочный мир. Там, как и обычно, падчерица знакомится с двенадцатью месяцами, а капризная королева требует среди зимы корзину подснежников.

Колонный зал Дома Союзов проведет традиционную новогоднюю елку. В этот раз она будет юбилейной, уже 90-й по счету! Организаторы воссоздадут атмосферу 1930-х годов: аутентичные декорации, исторические и современные костюмы, музыка в исполнении симфонического оркестра. Главный элемент праздника — 11-метровая ель с 5000 игрушек и разноцветными огнями.

Хотите сходить с ребенком в музей? Можно отправиться, например, на ВДНХ: на выставке «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи» организаторы обещают оживить знаменитые полотна с помощью современных технологий.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: новогодние развлечения на любой вкус

В парке «Пионерский» 27 декабря горожане смогут увидеть символ наступающего года — Огненную Лошадь. В программе — яркое световое шоу с салютом, кульминацией которого станет выход на лед Снежного коня. Праздничное зрелище обещает стать красочным открытием зимних гуляний. Сходите на шоу, это бесплатно!

В столице продолжается серия бесплатных мероприятий в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»: по Москве продолжают работать праздничные ярмарки, на катках фигуристы устраивают мастер-классы, на Тверской улице можно будет пройти зимний квест «Путешествие за подарком мечты», отправить винтажную открытку и сделать тематические фотографии.

Куда поехать на Новый год с подростками, читайте в нашей статье.