24 декабря 2025 в 12:29

Легенда скейтбординга получил камео в «Щелкунчике»

Скейтбордист Тони Хоук исполнил трюки на доске в балете «Щелкунчик»

Тони Хоук Тони Хоук Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зрители балета «Щелкунчик» в Сан-Диего стали свидетелями уникального перформанса: на сцену во время исполнения знаменитого русского танца «Трепак» выехал легендарный скейтбордист Тони Хоук, сообщает газета New York Post. 57-летний атлет был облачен в традиционный русский народный костюм — расшитую косоворотку и красные сапоги.

Хоук остался верен себе и продемонстрировал зрителям несколько профессиональных трюков на доске вместе с напарницей. Его приглашение стало частью экспериментальной программы балета Сан-Диего, направленной на привлечение новой аудитории к классическому искусству. Появление «короля скейтбординга» вызвало овации.

Сам Хоук отметил, что этот опыт стал для него одним из самых необычных в карьере, позволив объединить уличную культуру и высокую классику в одном номере. Видео с выступлением моментально разлетелось по социальным сетям, вызвав восторг как у любителей балета, так и у фанатов трюков на скейте.

Ранее потомок Чайковского Денис фон Мекк подчеркнул, что балет «Щелкунчик» стал для американцев главной рождественской традицией, формирующей положительный образ русской культуры через музыку и семейные ценности. По его мнению, повсеместное звучание этого произведения в США помогает жителям разных стран лучше понять «русскую душу» и культурный код России.

