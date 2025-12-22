Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»

20 декабря в Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) прошла праздничная церемония открытия нового сезона балета «Щелкунчик». Перед СМИ выступили создатели, солисты постановки и представители департамента культуры Москвы.

Следуя давней традиции театра, глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин разрубил саблей большой золотой орех, чтобы сезон прошел хорошо.

«Давненько я не брал в руки шашек», — сказал он, доставая из ореха игрушечного Щелкунчика.

«Сегодня мы даем старт московскому „Щелкунчику“ в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Это уникальное художественно-технологическое представление, в котором участвует большая труппа — практически 170 человек. Они создают новогоднее настроение для взрослых и детей», — сказал Фурсин.

К нему присоединился генеральный директор театра Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов. Он назвал спектакль главным «Щелкунчиком» Москвы и заявил, что балет посмотрят зрители всей России.

«Не только москвичи, но и гости столицы смогут увидеть нашу постановку, главного „Щелкунчика“ Москвы, 1 января. Запись спектакля театра покажет телеканал „Культура“. Таким образом, праздничные мероприятия с нами разделят все жители страны», — сказал Борисов.

Для оформления балета были использованы механические декорации, в частности, 13-метровая книга с переворачивающимися страницами и графика. По словам Максима Севагина, художественного руководителя театра Станиславского и Немировича-Данченко, основу спектакля составляет современная хореография и пластика, отличающаяся от классической версии.

