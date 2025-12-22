Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 13:16

Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»

Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы Фото: Пресс-служба МАМТ
Читайте нас в Дзен

20 декабря в Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) прошла праздничная церемония открытия нового сезона балета «Щелкунчик». Перед СМИ выступили создатели, солисты постановки и представители департамента культуры Москвы.

Следуя давней традиции театра, глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин разрубил саблей большой золотой орех, чтобы сезон прошел хорошо.

«Давненько я не брал в руки шашек», — сказал он, доставая из ореха игрушечного Щелкунчика.

«Сегодня мы даем старт московскому „Щелкунчику“ в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Это уникальное художественно-технологическое представление, в котором участвует большая труппа — практически 170 человек. Они создают новогоднее настроение для взрослых и детей», — сказал Фурсин.

К нему присоединился генеральный директор театра Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов. Он назвал спектакль главным «Щелкунчиком» Москвы и заявил, что балет посмотрят зрители всей России.

«Не только москвичи, но и гости столицы смогут увидеть нашу постановку, главного „Щелкунчика“ Москвы, 1 января. Запись спектакля театра покажет телеканал „Культура“. Таким образом, праздничные мероприятия с нами разделят все жители страны», — сказал Борисов.

Для оформления балета были использованы механические декорации, в частности, 13-метровая книга с переворачивающимися страницами и графика. По словам Максима Севагина, художественного руководителя театра Станиславского и Немировича-Данченко, основу спектакля составляет современная хореография и пластика, отличающаяся от классической версии.

Самые яркие кадры с открытия нового сезона балета «Щелкунчик» — в фотогалерее NEWS.ru.

20 декабря в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко прошла праздничная церемония открытия нового сезона балета «Щелкунчик»
20 декабря в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко прошла праздничная церемония открытия нового сезона балета «Щелкунчик»
Фото: Пресс-служба МАМТ
20 декабря в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко прошла праздничная церемония открытия нового сезона балета «Щелкунчик»
20 декабря в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко прошла праздничная церемония открытия нового сезона балета «Щелкунчик»
Фото: Пресс-служба МАМТ
20 декабря в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко прошла праздничная церемония открытия нового сезона балета «Щелкунчик»
20 декабря в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко прошла праздничная церемония открытия нового сезона балета «Щелкунчик»
Фото: Пресс-служба МАМТ
Иван Михалев, солист МАМТ
Иван Михалев, солист МАМТ
Фото: Пресс-служба МАМТ
Максим Севагин, художественный руководитель театра МАМТ
Максим Севагин, художественный руководитель театра МАМТ
Фото: Пресс-служба МАМТ
Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы
Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы
Фото: Пресс-служба МАМТ
Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы
Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы
Фото: Пресс-служба Лиги МАМТ
Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы
Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы
Фото: Пресс-служба МАМТ
Андрей Борисов, генеральный директор МАМТа, и Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы
Андрей Борисов, генеральный директор МАМТа, и Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы
Фото: Пресс-служба МАМТ
щелкунчик
театры
спектакли
балеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Мать умершего от голода пятимесячного мальчика сделала признание
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.