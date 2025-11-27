День матери
27 ноября 2025 в 18:28

Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы

Критик Райкина: лучший «Щелкунчик» идет в музыкальном театре им. Станиславского

Сцена из балета «Щелкунчик» в постановке музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Сцена из балета «Щелкунчик» в постановке музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Лучшей альтернативой балету «Щелкунчик» Большого театра является спектакль музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), сказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что в этом балете очень интересная хореография.

Постановка Юрия Посохова очень хорошая. Там есть предыстория, красивая и очень оригинальная хореография. Пожалуй, это единственное, что можно сегодня смело рекомендовать, остальное — это новогодние одноразовые подделки, — сказала Райкина.

Премьера балета «Щелкунчик» в хореографии Юрия Посохова состоялась в 2022 году в музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Постановку отличает американский стиль хореографии, когда движения артистов очень свободны и не синхронны.

Ажиотаж вокруг продаж билетов на балет «Щелкунчик» в Большой театр на декабрьские и январские представления отмечается каждый год в ноябре. Цены на билеты высоки, и достать их не так просто. С введением продаж на официальном сайте Большого театра ситуация изменилась в лучшую сторону, но билеты быстро разбирают.

Ранее стало известно, что в декабре Большой театр предложит зрителям 18 показов знаменитого балета. Так, 2 декабря стартуют продажи на показы с 17 по 20 декабря. 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли с 21 по 27 декабря. 4 декабря откроются продажи на спектакль 27 декабря в 19:00, а также на представления 28 и 29 декабря, когда запланированы по два показа в день — в 12:00 и 19:00. В январе запланировано еще 15 представлений.

