Россиянам рассказали об опасности прослушивания музыки в метро

Прослушивание музыки в метро может привести к тугоухости, заявил Lenta.ru врач — оториноларинголог-сурдолог Лариса Вылегжанина. Она отметила, что длительное использование наушников ухудшает слух. Врач добавила, что негативные последствия в основном связаны с высокой громкостью музыки.

Под действием чрезмерного акустического раздражения повреждаются волосковые клетки кортиева органа во внутреннем ухе, — сказала Вылегжанина.

Эксперт напомнила, что ВОЗ рекомендует слушать музыку при громкости не более 60% от максимума. Наушники лучше использовать не более 60 минут в день, при этом в метро наиболее безопасно применять устройства с активным шумоподавлением.

