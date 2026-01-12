Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 15:18

Россиянам рассказали об опасности прослушивания музыки в метро

Отоларинголог Вылегжанина: прослушивание музыки в метро чревато тугоухостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прослушивание музыки в метро может привести к тугоухости, заявил Lenta.ru врач — оториноларинголог-сурдолог Лариса Вылегжанина. Она отметила, что длительное использование наушников ухудшает слух. Врач добавила, что негативные последствия в основном связаны с высокой громкостью музыки.

Под действием чрезмерного акустического раздражения повреждаются волосковые клетки кортиева органа во внутреннем ухе, — сказала Вылегжанина.

Эксперт напомнила, что ВОЗ рекомендует слушать музыку при громкости не более 60% от максимума. Наушники лучше использовать не более 60 минут в день, при этом в метро наиболее безопасно применять устройства с активным шумоподавлением.

Ранее стало известно, что в Москве хирурги Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского спасли мужчину с редким заболеванием — синдромом Минора. Пациент слышал движение своих глаз и биение сердца. Сразу после экстренного вмешательства мужчина перестал страдать от неприятных звуков. Уже через три дня пациент отметил улучшение координации.

