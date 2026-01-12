Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 12:47

Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей

Московские врачи помогли пациенту с синдромом Минора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве хирурги Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского спасли мужчину с редким заболеванием — синдромом Минора, пишет «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. По ее словам, пациент слышал движение своих глаз и биение сердца, а также чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы.

Мужчина с врожденными особенностями внутреннего уха страдал от этого синдрома 10 лет, отметила Ракова. С каждым годом симптоматика усиливалась, из-за чего москвич обратился к медикам. Врачи провели ему операцию, запломбировав лишнее отверстие в костных стенках уха.

Сразу после экстренного вмешательства мужчина перестал страдать от неприятных звуков. Уже через три дня пациент отметил улучшение координации.

Ранее в Подмосковье медики провели успешную операцию по спасению годовалого ребенка, который сел на швейную иглу. Мальчик испытывал сильную боль, которая не позволяла ему встать. После операции у ребенка полностью прекратились болевые ощущения.

