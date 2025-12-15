Новый год-2026
15 декабря 2025 в 17:27

Врачи спасли годовалого ребенка, севшего на иголку

Минздрав: в Подмосковье спасли севшего на иголку годовалого мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Подмосковье медики провели успешную операцию по спасению годовалого ребенка, который сел на швейную иглу, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Маленького пациента доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля бригадой скорой помощи. Мальчик испытывал сильную боль, которая не позволяла ему встать.

В ходе обследования врачи обнаружили в мягких тканях между мошонкой и прямой кишкой инородный предмет — швейную иглу. Она находилась в опасной близости от уретры. Специалисты немедленно провели хирургическое вмешательство, в ходе которого игла была аккуратно извлечена.

После операции болевые ощущения у ребенка полностью прекратились, и удалось избежать каких-либо осложнений. Игла не задела жизненно важные органы. Мальчик был выписан из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Москве врачи успешно спасли девочку с редким заболеванием легких. Ребенка доставили в больницу с подозрением на пневмонию. При проведении рентгенографии были обнаружены уплотнения в правом легком. Более детальное обследование с помощью компьютерной томографии позволило установить точный диагноз — врожденную кистозно-аденоматозную мальформацию легких. При данной патологии в легких формируются кисты, которые со временем могут привести к развитию дыхательной недостаточности и серьезным воспалительным осложнениям.

