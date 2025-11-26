День матери
26 ноября 2025 в 16:29

Шоколад с «сюрпризом» чуть не довел школьницу до больничной койки

В Калуге школьница чуть не съела шоколадный батончик с иголкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Калуге школьница чуть не съела шоколадный батончик с иголкой, сообщил Telegram-канал Mash. Лакомством ее угостила одноклассница.

Как отметил канал, мама именинницы купила шоколад в местном супермаркете. В школе одна из учениц разломила батончик и обнаружила большую швейную иглу. Роспотребнадзор и полицейские начали проверку.

Ранее в Московской области 13-летняя девочка случайно проглотила стоматологическую скобу на приеме у зубного врача. В результате подростка доставили в Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля, где скобу экстренно вытащили через пищевод.

До этого стало известно, что жительница Абакана семь лет ходила с хирургической иглой внутри тела, которую забыли врачи во время кесарева сечения. Инородный предмет обнаружили после падения женщины, когда на рентгеновском снимке «выскочила» неожиданная находка.

В сентябре в Нижнем Тагиле врачи спасли 54-летнего мужчину, проглотившего пятисантиметровую иглу. Пациент случайно проглотил предмет вместе с водкой — его жена оставила иглу в рюмке с алкоголем для дезинфекции.

