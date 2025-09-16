Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:41

Жителя Нижнего Тагила чуть не убила водка с огромной иглой

Врачи Нижнего Тагила вытащили из пищевода мужчины пятисантиметровую иглу

Фото: t.me/minzdrav_ru

В Нижнем Тагиле врачи спасли 54-летнего мужчину, проглотившего пятисантиметровую иглу, сообщили представители Минздрава России в Telegram-канале. Пациент случайно проглотил предмет вместе с водкой — его жена оставила иглу в рюмке с алкоголем для дезинфекции. Скорая экстренно доставила мужчину в Центральную городскую больницу № 1. Врачи с помощью биопсийных щипцов извлекли иглу, не повредив пищевод.

Использование малоинвазивных методик врачами нашей больницы не только снижает степень возможного травмирования во время операции, но и минимизирует риск осложнений, что в целом повышает эффективность лечения и сокращает сроки реабилитации пациентов, — заявил и. о. главного врача ГБ № 1 Нижнего Тагила Константин Нечаев.

Ранее в Башкирии 26-летняя женщина обратилась к врачам с острой болью в животе после визита к стоматологу. Обследование выявило в кишечнике инородный предмет — протейпер, металлический инструмент для обработки корневых каналов. Медики предполагают, что пациентка случайно его проглотила во время лечения. По словам врачей, для извлечения объекта потребуется операция.

Кроме того, в Уфе врачи удалили из пищевода пациента зубную щетку. Мужчина случайно проглотил ее во время чистки зубов. Эндоскописты под наркозом успешно извлекли предмет из нижней части пищевода, хотя сложность процедуры заключалась в том, что щетка была по цвету похожа на ткани.

врачи
иглы
Нижний Тагил
водка
