Врачи спасли россиянина, проглотившего зубную щетку

В Уфе медики извлекли зубную щетку из пищевода пациента, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. Мужчина случайно проглотил предмет во время чистки зубов.

Специалисты-эндоскописты провели процедуру под наркозом и успешно удалили предмет, который находился в нижней части пищевода. Сложность заключалась в том, что предмет имел цвет, схожий с цветом окружающих тканей.

Если бы пациент не сообщил о происшествии, это могло бы привести к серьезным осложнениям, таким как повреждение кишечника и последующее развитие перитонита, — рассказал Рахматуллин.

После успешного хирургического вмешательства пациента перевели на амбулаторное лечение.

