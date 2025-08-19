Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 19:59

Врачи спасли россиянина, проглотившего зубную щетку

В Уфе врачи извлекли из пищевода мужчины зубную щетку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе медики извлекли зубную щетку из пищевода пациента, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. Мужчина случайно проглотил предмет во время чистки зубов.

Специалисты-эндоскописты провели процедуру под наркозом и успешно удалили предмет, который находился в нижней части пищевода. Сложность заключалась в том, что предмет имел цвет, схожий с цветом окружающих тканей.

Если бы пациент не сообщил о происшествии, это могло бы привести к серьезным осложнениям, таким как повреждение кишечника и последующее развитие перитонита, — рассказал Рахматуллин.

После успешного хирургического вмешательства пациента перевели на амбулаторное лечение.

Ранее в Шанхае врачи спасли жизнь мужчине, получившему серьезную травму на производстве — удар роботизированной рукой привел к сильному смещению шейных позвонков и параличу. Несмотря на размозжение спинного мозга и разрывы нервных и кровеносных структур, медики добились почти полного восстановления здоровья пациента.

До этого в Подмосковье медики провели успешную операцию 16-летнему подростку, в сердце которого случайно попала пуля из пневматического ружья. Малоинвазивное вмешательство позволило извлечь инородный предмет без единого разреза.

Уфа
медики
операции
происшествия
