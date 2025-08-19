Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:22

Врачи спасли мужчину, после того как робот едва не лишил его головы

В Китае врачи спасли жизнь мужчине, которому практически оторвало голову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шанхае врачам удалось спасти жизнь мужчине, у которого практически была оторвана голова, передает CCTV. Он получил повреждение от удара роботизированной рукой на производстве, что привело к сильному смещению шейных позвонков.

Полученные травмы привели к параличу и остановке сердца. Благодаря своевременному вмешательству врачей сердце удалось запустить, и пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение.

У пострадавшего были диагностированы не только смещения позвонков, но и более серьезные повреждения: размозжение спинного мозга, а также разрывы нервных и кровеносных структур. Однако несмотря на это врачи смогли добиться почти полного восстановления здоровья пациента.

Ранее в Свердловской области врачи трех медучреждений помогли 11-летней девочке после тяжелой травмы позвоночника. Ребенок сорвался с высоты и получил компрессионный перелом шейного позвонка и повреждение руки. Операция завершилась благополучно. Спустя три дня пациентку выписали, и теперь она находится под присмотром медиков.

медики
операции
травмы
роботы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме
В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
Лучшие рецепты кабачковой икры: быстро, вкусно, по-новому!
«Помогает прожить»: психолог назвала прием для адаптации первоклассника
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.