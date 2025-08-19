Врачи спасли мужчину, после того как робот едва не лишил его головы

В Шанхае врачам удалось спасти жизнь мужчине, у которого практически была оторвана голова, передает CCTV. Он получил повреждение от удара роботизированной рукой на производстве, что привело к сильному смещению шейных позвонков.
Полученные травмы привели к параличу и остановке сердца. Благодаря своевременному вмешательству врачей сердце удалось запустить, и пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение.
У пострадавшего были диагностированы не только смещения позвонков, но и более серьезные повреждения: размозжение спинного мозга, а также разрывы нервных и кровеносных структур. Однако несмотря на это врачи смогли добиться почти полного восстановления здоровья пациента.
Ранее в Свердловской области врачи трех медучреждений помогли 11-летней девочке после тяжелой травмы позвоночника. Ребенок сорвался с высоты и получил компрессионный перелом шейного позвонка и повреждение руки. Операция завершилась благополучно. Спустя три дня пациентку выписали, и теперь она находится под присмотром медиков.