Врачи спасли от инвалидности девочку, упавшую с четырехметровой высоты В Свердловской области врачи спасли 11-летнюю девочку, упавшую с дерева

В Свердловской области врачи трех медучреждений помогли 11-летней девочке восстановиться после тяжелой травмы позвоночника, сообщили в региональном Минздраве. Девочка, сорвавшись с высоты около четырех метров, получила компрессионный перелом шейного позвонка и повреждение руки.

Первыми помощь пострадавшей оказали специалисты Центральной районной больницы Режа. Медики приняли решение срочно транспортировать ребенка в Екатеринбург, в Детскую городскую клиническую больницу № 9.

После тщательного обследования и телемедицинской консультации с нейрохирургом Уральского института травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина было принято решение о проведении хирургического вмешательства, — уточнили в ведомстве.

В результате операция прошла успешно. Уже через три дня девочку выписали домой. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

