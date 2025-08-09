Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 17:53

Врачи спасли от инвалидности девочку, упавшую с четырехметровой высоты

В Свердловской области врачи спасли 11-летнюю девочку, упавшую с дерева

В Свердловской области врачи трех медучреждений помогли 11-летней девочке восстановиться после тяжелой травмы позвоночника, сообщили в региональном Минздраве. Девочка, сорвавшись с высоты около четырех метров, получила компрессионный перелом шейного позвонка и повреждение руки.

Первыми помощь пострадавшей оказали специалисты Центральной районной больницы Режа. Медики приняли решение срочно транспортировать ребенка в Екатеринбург, в Детскую городскую клиническую больницу № 9.

После тщательного обследования и телемедицинской консультации с нейрохирургом Уральского института травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина было принято решение о проведении хирургического вмешательства, — уточнили в ведомстве.

В результате операция прошла успешно. Уже через три дня девочку выписали домой. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Ранее в Санкт-Петербурге на соревнованиях МЧС «Лучшее отделение на автоцистерне» едва не погиб спасатель. Во время подъема по лестнице на четвертый этаж он не удержал снаряжение и рухнул с высоты третьего этажа. Мужчина потерял сознание, ему потребовалась медицинская помощь. Пострадавшего госпитализировали.

