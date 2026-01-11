«Пособники кровавых деяний»: Захарова о Западе после атак ВСУ на регионы РФ

Молчание международных структур после атак Украины на Воронежскую область делает их пособниками преступлений киевского руководства, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат выразила надежду, что профильные организации дадут беспристрастную оценку действиям украинских сил.

Надеемся, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку преступным деяниям украинских неонацистов. Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний, — сказала она.

По данным Минобороны РФ, накануне средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата. Дроны, атаковавшие Воронеж, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов. Скончалась мирная жительница региона, которая получила ранения при падении обломков дрона ВСУ на частный дом.

Как отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, произошедшая 10 января атака украинских беспилотников на город стала одной из самых сильных с начала спецоперации. По его словам, возмездие будет неотвратимым.