11 января 2026 в 13:17

«Одна из самых сильных с начала СВО»: в Воронеже высказались об атаке ВСУ

Губернатор Гусев счел атаку БПЛА на Воронеж одной из самых массовых с начала СВО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Произошедшая 10 января атака украинских беспилотников на Воронеж стала одной из самых сильных с начала СВО, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, возмездие будет неотвратимым.

Вчера наш город подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО. При этом враг выбрал максимальное число гражданских объектов, — написал он.

Губернатор призвал воронежцев при получении сигналов о начале атаки БПЛА быть максимально внимательным, держаться дальше от окон. Также Гусев напомнил жителям региона, что ВСУ стараются бить именно по гражданским.

Ранее сообщалось, что здание Воронежской православной гимназии было повреждено при атаке украинских беспилотников. Инцидент произошел в субботу, 10 января.

Также губернатор рассказал, что беспилотники повредили семь многоэтажных и шесть частных домов. Одна из многоэтажек была еще не достроена. Повреждены объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники, уточнил он.

Воронеж
удары
ВСУ
губернаторы
СВО
