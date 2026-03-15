Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 14:45

Украинские дроны вновь атаковали Москву после затишья

Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины вновь атаковали Москву после короткого затишья, написал в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты еще два беспилотных летательных аппарата противника.

Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО уничтожили уже 28-й по счету украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Как уточнил Собянин, на месте падения обломков сбитого дрона работают сотрудники экстренных служб.

Вместе с этим в Москве на фоне атаки украинских дронов были задержаны более 35 рейсов. Лидирует в этом рейтинге Внуково — из этого аэропорта не могут вылететь 17 самолетов. В Шереметьево задерживаются семь рейсов, а в Домодедово — около 13.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на воскресенье, 15 марта, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотников. Из них 20 дронов летели на Москву.

Москва
Сергей Собянин
ПВО
БПЛА
беспилотники
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.