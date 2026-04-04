Число жертв обстрела Буденновского района возросло

Число мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до трех человек, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По предварительным данным, удар по городским кварталам был нанесен с использованием беспилотника самолетного типа.

По предварительной информации, в результате обстрела укронацистов в Буденновском районе ранения получили три мирных жителя, — написал градоначальник.

В ходе атаки серьезные повреждения зафиксированы в нескольких жилых домах, включая пятиэтажные здания, а также на участке местной теплотрассы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, они ликвидируют последствия налета и оказывают помощь жильцам поврежденных домов.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при атаке украинских дронов в Таганроге. Еще один мирный житель погиб. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, среди пострадавших — трое жителей города и один гражданин иностранного государства.