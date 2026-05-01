01 мая 2026 в 07:17

Артиллерист рассказал о зверствах отступающих из ДНР бойцов ВСУ

Боец ВС России Артист: ВСУ убивали мирных жителей во время отступления из ДНР

Украинские военные убивали мирных жителей при отступлении на Константиновском направлении в ДНР, заявил РИА Новости артиллерист 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки российских войск с позывным Артист. По его словам, речь идет о фактах военных преступлений ВСУ.

При отступлении ВСУ убивали мирных, мы видели убитых мирных жителей, в том числе пожилую женщину, — отметил собеседник агентства.

Боец уточнил, что в подвале здания одного из населенных пунктов российские военнослужащие обнаружили несколько человек без признаков жизни. Артист подчеркнул, что ВСУ бросили в укрытие с мирными жителями гранату.

Ранее сообщалось, что морпехи группировки войск «Центр» взяли под контроль логистические маршруты украинских подразделений на Добропольском направлении. По данным Минобороны РФ, в ходе рейда были поражены пикап с личным составом и обеспечением, а также квадроциклы, использовавшиеся для перевозок.

До этого стало известно, что на Украине зафиксировали постепенный рост доли граждан, выступающих за вывод вооруженных сил страны из Донбасса. Поддержка такого сценария увеличилась на три процентных пункта за месяц. Если в марте текущего года за уход с Донбасского направления высказывались 33% респондентов, то в апреле этот показатель достиг уже 36%.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
