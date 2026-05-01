Морпехи ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ у Доброполья

Морпехи группировки войск «Центр» взяли под контроль логистические маршруты украинских подразделений на Добропольском направлении, сообщило Минобороны России. В ходе рейда были поражены пикап с личным составом и обеспечением, а также квадроциклы, использовавшиеся для перевозок.

В целях нарушения логистики противника операторами войск беспилотных систем полка был совершен массированный рейд на тыловые пути перемещения подразделений украинских боевиков, — отметили в ведомстве.

Представители военного ведомства рассказали, что удары наносились по маршрутам, оборудованным защитными сетями и укрытиями. Однако это не помешало работе операторов беспилотников.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что командование Киева не выполнит обещание об обязательной ротации личного состава ВСУ на передовой. По его мнению, приказ главкома ВСУ Александра Сырского, в рамках которого бойцам не разрешается находится на позициях больше двух месяцев, призван успокоить войска.