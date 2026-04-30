День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 21:27

В Госдуме разоблачили обман Зеленского с обязательной ротацией ВСУ

Депутат Журавлев: Киев не выполнит обещание о ротации ВСУ на передовой

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинское командование не выполнит свое обещание об обязательной ротации личного состава ВСУ на передовой, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, приказ главкома ВСУ Александра Сырского, запрещающий бойцам находиться на позициях больше двух месяцев подряд, призван успокоить войска.

Ничего выполнять Владимир Зеленский все равно не будет и даже не собирается. Просто очередная попытка сплотить ВСУ, обстановка внутри которых становится все хуже и хуже, — подчеркнул он.

Журавлев добавил, что украинские власти и командование могут пообещать военным что угодно — лишь бы не допустить мятежа. При этом они сильно рискуют, ведь бойцы все активнее проявляют недовольство, отметил парламентарий.

В ВСУ все больше тех, кого в армию сгоняют насильственно, в ходе варварской мобилизации, идущей в украинских городах и селах. И в какой-то момент их число, недовольных властью и не желающих воевать, может стать критическим. Нужно каким-то образом обеспечивать лояльность таких военных, и в ход идут любые методы, — указал собеседник.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко выразил мнение, что приказ Сырского о ротации не изменит положения украинских военных на передовой. По его словам, на оживленных участках фронта регулярно проводить ротацию ВСУ не смогут.

Власть
Госдума
Украина
ВСУ
Кристина Воронина
Елена Васильченко
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.