Военэксперт объяснил, что изменит приказ Сырского о ротации в ВСУ

Приказ главкома ВСУ Александра Сырского об обязательной ротации на передовой принципиально ничего не изменит, рассказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, на особо оживленных участках фронта провести смену личного состава невозможно.

Там, где есть возможность, ротация и так происходит. А когда противник ведет, к примеру, бои в Константиновке, никакой ротации не будет. Просто в силу того, что завести туда новый личный состав и вывести старый нереально в силу осложненной логистики, — сказал эксперт.

Он не исключил, что такое решение призвано успокоить украинское общество. Настроения у населения резко отрицательные, указал Онуфриенко.

Возможно, это попытка создать какую-то красивую картинку — мол, у нас все в порядке, мы учитываем мнение солдат и населения и пришли к такому решению. Хотя на самом деле это не изменит ни настроения в обществе, ни настроения на фронте, — заключил аналитик.

Ранее Сырский сообщил в Telegram-канале, что подписал указ о ротации Вооруженных сил Украины. Теперь пребывание военных на одной позиции должно длиться не более двух месяцев.