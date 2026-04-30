30 апреля 2026 в 13:48

В Уфе сменилось руководство после ареста мэра Мавлиева

Исполняющим обязанности главы администрации Уфы был назначен Сергей Кожевников, ранее занимавший пост первого заместителя градоначальника, сообщает РИА Новости. Это решение последовало после ареста действующего мэра Ратмира Мавлиева, которого Советский районный суд в четверг отправил под стражу на два месяца.

Исполняющим обязанности главы администрации города Уфы назначен Сергей Кожевников, — подтвердили в пресс-службе городской мэрии.

Экс-главе башкирской столицы предъявлены обвинения по делам о получении двух крупных взяток. Кроме того, следствие инкриминирует Мавлиеву два эпизода превышения должностных полномочий. По версии следствия, в 2025 году он потребовал от представителя строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера за общее покровительство. Речь шла о приобретении земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей за счет средств застройщика.

До этого чиновника администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и директора фирмы задержали в Кемеровской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ФСБ, фигуранты похищали бюджетные средства через завышение стоимости работ. Причиненный ущерб превысил 20 млн рублей.

