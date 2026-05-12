Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации Адвокат Самойлов: мэр Уфы Мавлиев находится в сознании после госпитализации

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, госпитализированный с подозрением на сердечный приступ, находится в сознании, сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов. По словам собеседника агентства, чиновник остается в больнице под присмотром врачей. Ранее его поместили под домашний арест по делу о взяточничестве.

Его положили в больницу на стационарное лечение, он под наблюдением врачей. Он в сознании, — сообщил адвокат.

Мавлиева госпитализировали утром 12 мая из-за жалоб на плохое самочувствие и боли в сердце. В настоящее время он находится в республиканской клинической больнице.

Мэр находится под домашним арестом по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2025 году он потребовал от представителя строительной организации взятку за покровительство. Речь шла о покупке земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей. В дальнейшем чиновник хотел переоформить эту землю на себя.

Ранее Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения Мавлиеву. В конце апреля его поместили под стражу, однако затем отпустили под домашний арест до 28 июня.