День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 15:29

Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации

Адвокат Самойлов: мэр Уфы Мавлиев находится в сознании после госпитализации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, госпитализированный с подозрением на сердечный приступ, находится в сознании, сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов. По словам собеседника агентства, чиновник остается в больнице под присмотром врачей. Ранее его поместили под домашний арест по делу о взяточничестве.

Его положили в больницу на стационарное лечение, он под наблюдением врачей. Он в сознании, — сообщил адвокат.

Мавлиева госпитализировали утром 12 мая из-за жалоб на плохое самочувствие и боли в сердце. В настоящее время он находится в республиканской клинической больнице.

Мэр находится под домашним арестом по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2025 году он потребовал от представителя строительной организации взятку за покровительство. Речь шла о покупке земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей. В дальнейшем чиновник хотел переоформить эту землю на себя.

Ранее Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения Мавлиеву. В конце апреля его поместили под стражу, однако затем отпустили под домашний арест до 28 июня.

Регионы
Башкирия
Уфа
госпитализации
мэры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заслуженный строитель России Шеляпин заинтересовал Генпрокуратуру
Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели
В возрасте 45 лет умерла сценарист сериала «Склифосовский»
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии
Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая
Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО
Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге
В Совфеде ответили, как воспитать у молодежи любовь к родине
Путин сделал решительное заявление о возможностях «Орешника»
Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью
Испытания «Сармата» показали на видео
Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере
Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене
Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство
Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой
Путин заявил о финальной стадии работ над «Буревестником»
Путин отметил создание в России ракетных комплексов, не имеющих аналогов
Юрист ответила, как бороться с обманом в автосалоне
В Нижнем Новгороде отремонтируют ливневки после паводков
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.