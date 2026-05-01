Аэропорт Сочи закрылся второй раз за сутки

Временные ограничения ввели в аэропорту Сочи вечером в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации. Аэрогавань перестала принимать и отправлять рейсы второй раз за сутки.
Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.
По данным ведомства, из-за сложившихся ограничений также возможны корректировки в расписании рейсов аэропорта Краснодара. Там призвали сверяться по онлайн-табло.
Ранее работу приостановил аэропорт Геленджика. Как пояснили в Росавиации, такая мера связана с обеспечением безопасности полетов.
Кроме того, Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта в Калуге. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в аэропорту приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.