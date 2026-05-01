День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 19:26

Аэропорт Сочи закрылся второй раз за сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Временные ограничения ввели в аэропорту Сочи вечером в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации. Аэрогавань перестала принимать и отправлять рейсы второй раз за сутки.

Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, из-за сложившихся ограничений также возможны корректировки в расписании рейсов аэропорта Краснодара. Там призвали сверяться по онлайн-табло.

Ранее работу приостановил аэропорт Геленджика. Как пояснили в Росавиации, такая мера связана с обеспечением безопасности полетов.

Кроме того, Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта в Калуге. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в аэропорту приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

Регионы
Сочи
Краснодар
Росавиация
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.