Небо Калуги временно «закрылось» для самолетов Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения

В аэропорту Калуги введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Всего в воздушной гавани посадку совершили 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

До этого в Новосибирской области талые воды подмыли железнодорожную насыпь на перегоне Издревая — Жеребцово. Чтобы не останавливать сообщение, железнодорожники организовали реверсивное движение. На месте ЧП работали противоразмывные поезда и спецтехника.

Также в сочинском аэропорту ввели временные ограничения на выполнение авиарейсов. Воздушная гавань приостановила работу для обеспечения безопасности полетов.

В то же время Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая. В ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, они пока остаются под запретом.