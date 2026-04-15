Россиянам разрешили перелеты в Израиль Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая

Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая, ограничив их временным коридором с 07:00 до 01:00, сообщает ТАСС. При этом воздушное пространство Ирана для российских авиакомпаний на тот же период закрыто. В то же время приостановка продажи билетов в ОАЭ и обратно продлена до особого уведомления.

В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 мск (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, запрещены), — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Росавиация продлила рекомендации о запрете на выполнение полетов в Израиль и Иран авиакомпаниями из РФ. Полеты с использованием воздушного пространства этих стран приостановлены до 23:59 мск 26 марта.

До этого российские авиакомпании выполняли рейсы в страны Персидского залива по измененным маршрутам после закрытия воздушного пространства Ираном и Израилем. Пассажиров просили следить за изменениями в расписании, о которых авиакомпании уведомляли в оперативном режиме.