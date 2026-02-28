Российские авиакомпании начали облетать Иран и Израиль

Российские авиакомпании начали выполнять рейсы в страны Персидского залива по измененным маршрутам после закрытия воздушного пространства Ираном и Израилем, сообщили в Министерстве транспорта. В ведомстве подчеркнули, что меры являются вынужденными и направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов.

Росавиация совместно с перевозчиками заранее разработала безопасные обходные пути. Время в пути для пассажиров значительно увеличатся. Для сохранения стабильности перевозок ведомство допустило возможность объединения некоторых рейсов и их выполнение на более вместительных широкофюзеляжных самолетах. Пассажиров просят следить за изменениями в расписании, о которых авиакомпании будут уведомлять в оперативном режиме.

Ранее Тель-Авив нанес удар по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране. Известно, что лидер Ирана Али Хаменеи в момент атаки отсутствовал в столице, его перевезли в безопасное место. Иран также пригрозил сокрушительными ответными ударами.