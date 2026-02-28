Эксперт допустил скачок цен на нефть из-за атаки на Иран Эксперт Хазанов: удары по Ирану могут повлиять на вывоз нефти с Ближнего Востока

Эскалация конфликта между США и Ираном может парализовать Персидский залив и остановить поставки нефти, заявил РИА Новости эксперт Леонид Хазанов. Боевые действия ставят под угрозу безопасность танкеров и стабильность глобальных логистических цепочек.

Эта ситуация может привести к остановке судоходства в Персидском заливе, соответственно, вообще к прекращению вывоза нефти с Ближнего Востока на какое-то время, — резюмировал Хазанов.

Эксперт ожидает, что это приведет к острому дефициту сырья, так как альтернативных маршрутов для таких объемов топлива просто не существует. Последствия столкновения затронут всех крупнейших импортеров, что может спровоцировать резкий скачок цен и удар по мировой энергетической безопасности.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к местным жителям с призывом к стойкости в связи с началом операции против Ирана. Он подчеркнул, что совместные действия Израиля и США направлены на создание условий, при которых жители Ирана смогут сами определять свою судьбу.