Посольство обратилось к россиянам на фоне ударов по Катару

Россиянам в Катаре следует соблюдать разумные меры предосторожности и внимательно следить за официальными комментариями местных властей на фоне обострения кризисной ситуации на Ближнем Востоке, передает пресс-служба посольства РФ в Катаре. Также, по рекомендациям ведомства, которые приводит МИД РФ, им не следует выезжать на длительные расстояния в городе и за его пределами.

Гражданам России, прибывшим в Катар в качестве туристов, настоятельно рекомендуем поддерживать плотный контакт со своим туроператором и администрацией отеля, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Кувейте и по всему Катару. На телефоны местных жителей сразу пришли сообщения об экстренной ситуации о необходимости укрыться в своих домах и не выходить на улицу.

Также председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп повторяет в Иране иракский сценарий Джорджа Буша-младшего начала 2000-х годов. По его словам, военная кампания Вашингтона была спровоцирована искусственно.