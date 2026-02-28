Инвалида вынесли на руках при пожаре в Якутске

Якутские полицейские вытащили из огня мужчину-инвалида во время пожара, сообщил Telegram-канал МВД. Он разгорелся в многоквартирном деревянном доме.

Полицейские успели вовремя: разбуженный 38-летний гражданин не смог бы самостоятельно выбраться из огня из-за ограниченных возможностей здоровья. Офицеры взяли его под руки, вынесли на улицу и отвели на безопасное расстояние, — уточнили в ведомстве.

Администрация города выделила всем пострадавшим при пожаре благоустроенное жилье, их жизням ничего не угрожает. Также в МВД республики решается опрос о поощрении полицейских.

