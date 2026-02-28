Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 13:49

Инвалида вынесли на руках при пожаре в Якутске

Полицейские спасли мужчину-инвалида из горящего дома в Якутске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Якутские полицейские вытащили из огня мужчину-инвалида во время пожара, сообщил Telegram-канал МВД. Он разгорелся в многоквартирном деревянном доме.

Полицейские успели вовремя: разбуженный 38-летний гражданин не смог бы самостоятельно выбраться из огня из-за ограниченных возможностей здоровья. Офицеры взяли его под руки, вынесли на улицу и отвели на безопасное расстояние, — уточнили в ведомстве.

Администрация города выделила всем пострадавшим при пожаре благоустроенное жилье, их жизням ничего не угрожает. Также в МВД республики решается опрос о поощрении полицейских.

Ранее при пожаре в частном доме в Тульской области погибли пять человек — три мужчины и две женщины. Трагический инцидент произошел в поселке Горбачево. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Челябинской области потушили крупный пожар в здании ООО «Уфалейский трикотаж». Огонь ликвидировали на площади 450 квадратных метров. Сообщалось, что пламя охватило склад сырья и кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировалось шесть человек.

