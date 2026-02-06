Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026

Российских полицейских арестовали за пытки и смерть человека

В Якутии пятерых полицейских арестовали за смерть человека после пыток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пятерых сотрудников полиции из Якутска обвинили в превышении полномочий, повлекшем смерть человека, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха. Все они были арестованы. По версии следствия, правоохранители пытали мужчину с целью выяснить, причастен ли он к незаконному обороту наркотиков.

В Якутске пятеро сотрудников полиции, обвиняемых в превышении полномочий с пытками, повлекшими смерть потерпевшего, заключены под стражу, — говорится в заявлении.

Уточняется, что защита настаивала на том, чтобы обвиняемых отправили под домашний арест, однако суд просьбу отклонил. Фигурантов заключили под стражу на 1 месяц и 19 суток, вплоть до 21 марта. При этом постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать российские реабилитационные центры под управление Минздрава для предотвращения скандальных ситуаций. По его мнению, главные проблемы связаны с отсутствием контроля за деятельностью рехабов и недостаточной квалификацией сотрудников.

