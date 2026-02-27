Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:07

Названа причина исчезновения туристов в горах Прикамья

Mash: причиной пропажи туристов в Пермском крае могла стать резкая смена погоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Причиной исчезновения группы туристов в горах Пермского края могла стать резкая смена погоды — ночью температура в районе поисков может опуститься до -30 градусов, сообщает Telegram-канал Mash. Зимой эта местность открыта всем ветрам, поэтому путешественники рискуют попасть в снежную ловушку и получить обморожения.

Сейчас туристов ищут сотрудники МЧС, полиции, краевой службы спасения и волонтеры. С воздуха территорию обследует вертолет.

Летом на плато дуют сильные ветры и часто стоят туманы, из-за которых легко потерять ориентацию. В окрестностях деревни Золотанка связь почти не ловит. Путь к подножию гор пролегает по извилистым и разбитым тропам, передвижение по которым затруднительно и занимает около 4 часов для преодоления 80 км. На склонах горного хребта обитают бурые медведи.

Ранее сообщалось, что пропавшая группа туристов не была предварительно зарегистрирована. К месту происшествия выехали специалисты с беспилотниками и другими необходимыми силами и средствами — всего привлечены 31 человек и 16 единиц техники.

