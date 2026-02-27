Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах

Группа туристов на снегоходах, переставшая выходить на связь в Пермском крае, не была зарегистрирована в МЧС, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Спасатели ведут поиски пропавших в районе Красновишерского муниципального округа, куда уже выехали специалисты с беспилотниками.

Группа не была зарегистрирована. Всего привлечены 31 человек и 16 единиц техники. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в горах Урала пропала группа из пяти человек, которые отправились на снегоходах в поездку. Туристы из Уфы, передвигаясь на личных автомобилях, добрались до деревни Золотанка и пересели на снегоходы, после чего перестали выходить на связь. Группа должна была вернуться три дня назад, но до сих пор о них ничего не известно.

