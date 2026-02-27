Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:43

Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах

Пропавшая в Пермском крае группа туристов не проходила регистрацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа туристов на снегоходах, переставшая выходить на связь в Пермском крае, не была зарегистрирована в МЧС, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Спасатели ведут поиски пропавших в районе Красновишерского муниципального округа, куда уже выехали специалисты с беспилотниками.

Группа не была зарегистрирована. Всего привлечены 31 человек и 16 единиц техники. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в горах Урала пропала группа из пяти человек, которые отправились на снегоходах в поездку. Туристы из Уфы, передвигаясь на личных автомобилях, добрались до деревни Золотанка и пересели на снегоходы, после чего перестали выходить на связь. Группа должна была вернуться три дня назад, но до сих пор о них ничего не известно.

Ранее в США спустя 24 года поисков нашли живой женщину, пропавшую в декабре 2001 года. Она отправилась за покупками перед Рождеством и не вернулась домой. Муж американки сразу же обратился в полицию, однако долгие годы поиски не давали результатов. В феврале этого года детективы все же обнаружили пропавшую женщину, хотя ее местоположение не раскрывается.

туристы
Пермский край
МЧС
исчезновение
