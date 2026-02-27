Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 11:53

Матвийчук раскрыл, где может находиться разнесенный бункер с офицерами НАТО

Матвийчук: основные украинские бункеры расположены в Киеве, Львове и Одессе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Украине с советских времен сохранилось множество бункеров, сообщил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя информацию об ударах ВС РФ по подземным укреплениям ВСУ. По его словам, основные объекты расположены в Киеве, Броварах, Львове, Одессе, Виннице, Ивано-Франковске и Тернополе. В каждом таком бункере может находиться до 500 человек, отметил он.

Это могут быть и гражданские служащие, конечно, высшие офицеры, полковники, генералы ВСУ. В командных пунктах стратегического планирования, командования ПВО могут быть советники НАТО, — пояснил военэксперт.

Как сообщил Матвийчук, такие командные пункты имеют как стационарную основу, так и мобильные элементы. По его словам, российская разведка отслеживает их активность с помощью радиотехнической и космической разведки, а также агентурной сети, и наносит по ним точные удары.

Ранее воздушные силы ВСУ заявили, что вечером и в ночь на 26 февраля Россия запустила по целям на Украине 39 ракет различных типов (баллистические «Искандер», крылатые Х-101 и Х-69, гиперзвуковые «Циркон») и 420 ударных БПЛА различных типов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В свою очередь в российском военном ведомстве информировали, что расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» нанесли удар по позициям и логистике ВСУ в Сумской области. Военнослужащие 34-й мотострелковой бригады группировки «Север» ликвидировали опорные пункты и пункты управления беспилотниками противника.

