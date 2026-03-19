19 марта 2026 в 16:12

«Жесткий мужик»: британский генерал рассказал о встрече с Герасимовым

Экс-замглавы НАТО Ширрефф сравнил Герасимова с железом

Фото: kremlin.ru
Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов произвел впечатление жесткого человека, будто отлитого из железа, заявил бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, британский генерал Ричард Ширрефф. По его словам, которые приводит BBC, он впервые встретил Герасимова в начале 2010-х годов, когда тот еще занимал должность заместителя начальника Генштаба.

Он жесткий мужик. Такой, будто отлитый из железа, какими обычно и бывают советские генералы. Абсолютное воплощение старой советской и российской военной школы, — сказал британский офицер.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпосланник США объяснил приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом
Желание уволиться из театра, слухи о болезни: как живет Олег Меньшиков
ЕС не смог согласовать решение о финансировании Украины
Спецпосланник США раскрыл планы Лукашенко по Совету мира
«Жесткий мужик»: британский генерал рассказал о встрече с Герасимовым
Хегсет обвинил Украину в резком истощении американских боеприпасов
В Минэнерго сделали важное заявление о запрете на экспорт бензина
ЕК предупредили о риске миграционного кризиса
В психлечебнице Петербурга подтвердили нахождение Ильи Ремесло в стационаре
Самолет-шпион США проявил нездоровый интерес к Калининградской области
Дальше
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

