Сожительница похитившего девочку в Смоленске стала соучастницей

Задержана сожительница Сергея Грищенкова, который подозревается в похищении девятилетней девочки в Смоленске, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Именно в ее квартире был обнаружен ребенок. Другие подробности, в том числе касающиеся следственных мероприятий с ней, пока неизвестны.

Сожительница фигуранта также задержана. Как раз в ее квартире был обнаружен ребенок, — сказал собеседник.

Тем временем криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что женщина могла быть соучастницей преступления. По его словам, женщина, вероятно, была осведомлена, что в их доме находится чужой ребенок. Он подчеркнул, что в Смоленске были повсюду расклеены ориентировки, и женщина не могла их не видеть и была обязана сообщить в полицию.

До этого представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канал кадры задержания Грищенкова. Мужчину задержали в квартире многоэтажного дома. На видео также видно, как ребенка выводят из подъезда того же здания. Известно, что ранее он был судим за хранение наркотических веществ. Россиянин работал таксистом и продавцом. В соцсетях он публиковал инструкции по плетению косичек для девочек.