27 февраля 2026 в 13:29

Ракетную опасность объявили еще в одном российском регионе

В Оренбургской области объявили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности объявлен на территории Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале. Он призвал местных жителей проявить бдительность и следить за дальнейшими оповещениями от властей.

Внимание! На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность. Будьте бдительны! Единый номер вызова экстренных служб: 112. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области!написал он.

В Пермском крае днем 27 февраля ввели режим «Ракетная опасность». На территории субъекта РФ это произошло впервые с начала специальной военной операции на Украине.

В ночь на 27 февраля над регионами России, а также Черным и Азовским морями были сбиты 95 украинских беспилотников. Среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА. Кроме того, дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Тверской и другими областями.

Также появилась информация, что из-за атаки ВСУ почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, детские сады и школы перевели на резервную генерацию.

