Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»

Церемония прощания с детьми экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой пройдет 25 февраля в 12:30 мск, передает «КП — Оренбург». В последний путь 21-летнюю Анну и 10-летнего Алексея проводят в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области.

Трагедия случилась 22 февраля. Брат с сестрой поехали кататься на тюбинге в районе памятника природы «Красное урочище». Они не знали, что спуск заканчивается огромной ямой, и скатились прямо в обрыв. От полученных травм оба скончались на месте. Знакомые семьи певицы открыли сбор помощи.

Ранее сообщалось, что тела Анны и Алексея обнаружили местные жители, которые вызвали медиков и полицию. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

До этого стало известно, что в городском округе Мытищи под колесами внедорожника погибла семилетняя девочка. Трагедия произошла днем в деревне Румянцево, где местный житель решил покатать детей на тюбингах, прикрепив их к автомобилю. Второй ребенок, предварительно, не пострадал.